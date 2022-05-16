Олімпіади та освіта форумчан

Вы время от времени подтверждаете характеристику, которую вам когда-то дал Starikan.
Специально, чтобы не забывали?
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Додано: Пон 16 гру, 2024 20:24
Додано: Пон 16 гру, 2024 20:36
Так і я про це.
Критерій (-ї), за яким виборець буде обирати кандидата, нав'язується йому різними методами та засобами зарання.
Грубо: створюються умови, за яких виборець обере саме того.
Да й ще серед запропонованих в меню.
Шахрайство. Натуральне шахрайство.
А виборець жертва. Саме жертва.
Бо якщо інакше, то виборець мазохіст)))))
На 52 млн. уж точно є 450+1 Прометей, святий тощо.
Або а-ля батьки-засновники США. Не святі, але з метою побудови потужної держави та розвиненого суспільства.
Але пересічний постійно обирає чомусь тричі судимих, артистів і т.д.
Тому: або жертва шахрайства, або мазохіст.
Іншого не придумали.
І це прогрес.
Бо раніше цього пересічного до гри (в напьорстки) взагалі не запрошували.
Без нього ділили владу... між собою.
А так --- виборець визначає!!!! Да, визначає межі... Бо, наприклад, овсім незадовільне він не обере.
Маніпулювання завжди має межі.
З.и. бу-га-га: коли хочуть, щоб в меню не було непотрібних (наприклад, коммі або інших прорашенських), то дивним чином))) --- їх з меню викидають. Навіть при свободах)) для вибору. Це коли грубо.
А тонко:
Умови створюють... щоб не було бажання хотіти прорашенських.
Пальмової олії)))
А було бажання проєвропейських. Оливкової)))
І виборець згоден на підвищення ціни та якості...
Додано: Пон 16 гру, 2024 21:05
характеристику которую вам дал хотаб. не забыли? хотя что один, что другой мрази редкие. у вас ещё иногда проскальзывает искорка какого-то смысла. Но деградация общечеловеческих ценностей глубокая. Хоть вам и пофиг но мне интересно наблюдать как взаимосвязаны деградация с точкой зрения и манерой общения, в частности с переходами на личности.
и да неужели вы думаете что ваше мнение как то на меня влияет? Да я бы сгнил уже если бы давал на себя влиять всем желающим. если что я на вас влиять даже не собираюсь. Как и на остальных здесь.
Додано: Пон 16 гру, 2024 21:42
Wirująświatła
Да. Несколько твоих истерик и один вербальный порыв драться тому подтверждение. Лучше любых твоих слов сейчас.
О том, что ты открыл всем свою недалекую сущность перед всем форумом, попытавшись обесценить разум, знания, образование - я даже упоминать не буду. Это пожалуй твои максимальные репутационных потери в глазах сообщества.
Особенно ценно, что случилось это не из желания поговорить о знаниях и науке в целом, а была попытка поязвить. Закономерным результатом (ластом по хлебалу) , который ты тут выгреб от сообщества - удовлетворен!!
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:15
Я на вас тоже. Более того, уверен, что это было бы бесполезно.
А ваше "мразб" по отношению к Starikan"у ярко демонстрирует как вы "не переходите" на личности. С Hotab"ом хотя бы понятны причины - он вас всё время макает, а Starikan в ваш адрес высказался всего один раз и достаточно давно.
Вы, оказывается, не только крайне обидчивый, но ещё и очень злопамятный. Нет желания съездить а США и дать ещё и ему по морде?
Додано: Пон 16 гру, 2024 23:52
"Ми повинні підтримати Україну військово. До кінця зими Євросоюз підготує 75 тис. українських військових. Цього місяця Євросоюз надав Україні 4,2 млрд євро підтримки до її бюджету. І з січня ми будемо надавати 1,5 млрд євро щомісяця", - наголосила Каллас.
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