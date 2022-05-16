RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Освіта в Україні та світі
/
Олімпіади та освіта форумчан

Олімпіади та освіта форумчан
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 00:07

detroytred солдатик вы ошиблись веткой.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26386
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 08:03

  Wirująświatła написав:detroytred солдатик вы ошиблись веткой.

Дякую, хлопчик. За підказку.

Але за великим рахунком - ні))
Бо теж займав призові місця на районних та обласних (не Мухосранського масштабу) олімпіадах у школі.
detroytred
 
Повідомлень: 31295
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 09:16

detroytred я уже ничему не удивляюсь :( участников олимпиад как грязи. Снача хотел написать как собак, но подумал что собак всё таки меньше.
Грязь тут не оскорбление, а оценка количества. Что то типа gold клуба в привате.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26386
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 24252627
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Освіта у Великобританіі для украінців
Volodymyr Oliiar » П'ят 15 лип, 2022 17:31
3 7137
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лип, 2022 22:20
Volodymyr Oliiar
Освіта за кордоном 1, 2, 3, 4
Bolt » Пон 16 тра, 2022 06:15
32 74682
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 06:21
Bolt
Освіта в Словаччині. Отримай європейську освіту БЕЗКОШТОВНО!
mega-andruy » П'ят 04 чер, 2021 15:51
0 14925
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 15:51
mega-andruy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1387)
17.12.2024 07:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.