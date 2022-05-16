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Олімпіади та освіта форумчан
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Вів 17 гру, 2024 00:07
detroytred солдатик вы ошиблись веткой.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 17 гру, 2024 08:03
Wirująświatła написав:detroytred
солдатик вы ошиблись веткой.
Дякую, хлопчик. За підказку.
Але за великим рахунком - ні))
Бо теж займав призові місця на районних та обласних (не Мухосранського масштабу) олімпіадах у школі.
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detroytred
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Додано: Вів 17 гру, 2024 09:16
detroytred
я уже ничему не удивляюсь
участников олимпиад как грязи. Снача хотел написать как собак, но подумал что собак всё таки меньше.
Грязь тут не оскорбление, а оценка количества. Что то типа gold клуба в привате.
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Wirująświatła
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