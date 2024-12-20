Зацікавлені реалізувати проєкт на принципах ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ* за кошти замовника.
*Економічна кібернетика – це синтез трьох складових: економіки, математики та інформатики. Аналіз та прогнозування економічних процесів кібернетик здійснює на основі математичних моделей, реалізованих за допомогою сучасних інформаційних технологій.
Партнери:
Кафедра экономической кибернетики (ЭК), Факультет менеджмента и маркетинга, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
«Научная школа стратегического планирования Н.И.Ведуты».