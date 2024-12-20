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Економічна кібернетика
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 23:56

Економічна кібернетика

Зацікавлені реалізувати проєкт на принципах ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ* за кошти замовника.


*Економічна кібернетика – це синтез трьох складових: економіки, математики та інформатики. Аналіз та прогнозування економічних процесів кібернетик здійснює на основі математичних моделей, реалізованих за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Партнери:

Кафедра экономической кибернетики (ЭК), Факультет менеджмента и маркетинга, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».


«Научная школа стратегического планирования Н.И.Ведуты».
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:03

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sarmatiagroup2024
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Повідомлень: 4
З нами з: 26.09.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
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