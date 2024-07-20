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Як перевезти готівку через кордон
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 гру, 2024 09:20
Пропонуємо до обговорення:
Якщо до 2022 року йшлося, в основному, про заробітчан і найактуальнішим питанням був переказ грошей в Україну, то наразі актуальним є й зворотний переказ — людям, які опинилися за межами Батьківщини, часто потрібна допомога з дому.
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Додано: Сер 18 гру, 2024 09:49
Для Миколи Кірєєва та для усіх інших авторів і дописувачів шанованого часопису Finance.UA
Наважуючись на публікацію своїх глибинних роздумів прошу взяти до уваги той простий факт, що кожний без виключення читач, що перейшов за посиланням з метою особистого ознайомлення з вашим дописом, щонайменше прийняв зважене рішення обміняти свій дороговартісний час на потенційну можливість отримати значиму для себе інформацію або цінний досвід (певні лайфхаки). Відтак читач надає в заставу автору статті кредит своєї довіри до його експертності і розраховує отримати натомість хоча би щось, що покриє варість витраченого часу на перегляд цієї статті. Отож, шановний пане Микола та члени редакції! Благаю Вас наважитись (ну хоча б спробувати) НЕ ПИСАТИ різного роду маячню, якщо ви не маєте жодних підстав продати свій контент, не вводячи в оману своїх читачів! Просто завяжіть собі руки чи брякніть себе по голові якоюсь битою, якщо наважитесь писати що-небуть накшталт цього допису у майбутньому. У разі відсутності достатньої сили волі пропоную свої виїздні послуги із кваліфікованою гарантією вирублення з першого удару. З найщирішими побажаннями подалання первинних ознак деменції і слабоумства, Ваш ...
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