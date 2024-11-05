Українці, які не мають смартфона, можуть оформити «Зимову єПідтримку» у відділеннях банків, де отримують пенсію.
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«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:29
«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона
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Дивися повний текст
«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона
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