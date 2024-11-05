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«Зимова єПідтримка»: як
отримати кошти без смартфона

«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:29

«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які не мають смартфона, можуть оформити «Зимову єПідтримку» у відділеннях банків, де отримують пенсію.

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«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона
R2
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