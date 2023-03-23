RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
FinAwards 2025

FinAwards 2025
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 13:45

FinAwards 2025

Шановні форумчани!

Покажіть всім успіхи ваших бізнесів. Бо ви заслуговуєте на визнання. На премії FinAwards 2025!
Зображення
Ми вже готові відзначити ваші цьогорічні досягнення та вручити престижну премію FinAwards. Заповнюйте заявку на участь в одній чи кількох номінаціях.

Наприклад ⬇️
Народний банк
Найдешевший кредит МФО
Найкращий продукт страхової компанії
Інфлюєнсер року Інвестиційного ринку
Найкращий канал про фінанси

Та ще понад 30 номінацій. Заявки приймаємо до 15 січня 2025 року.

❗️Участь у премії безоплатна.

Хто може стати номінантом?

Банки, МФО, фінтех-компанії, страхові компанії та бізнеси, що якісно змінюють сферу фінансових послуг, їхні топменеджери.

Також другий рік поспіль відзначимо інфлюенсерів і блогерів, чий контент підвищує фінансову та інвестиційну грамотність українців.

📊 Чекаємо на ваші заявки й невдовзі відкриємо голосування.
посилання
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4707
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 2005 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
FinAwards 2024
Ірина_ » Чет 25 січ, 2024 10:53
4 16757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2024 19:45
Ірина_
FinAwards 2023
Ірина_ » Чет 23 бер, 2023 14:00
1 3804
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 бер, 2023 08:48
Ірина_
FinAwards 2021
Ірина_ » Сер 19 тра, 2021 10:53
0 9868
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 тра, 2021 10:53
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinAwards 2025 (1)
23.12.2024 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.