Покажіть всім успіхи ваших бізнесів. Бо ви заслуговуєте на визнання. На премії FinAwards 2025!
Ми вже готові відзначити ваші цьогорічні досягнення та вручити престижну премію FinAwards. Заповнюйте заявку на участь в одній чи кількох номінаціях.
Наприклад ⬇️
Народний банк
Найдешевший кредит МФО
Найкращий продукт страхової компанії
Інфлюєнсер року Інвестиційного ринку
Найкращий канал про фінанси
Та ще понад 30 номінацій. Заявки приймаємо до 15 січня 2025 року.
❗️Участь у премії безоплатна.
Хто може стати номінантом?
Банки, МФО, фінтех-компанії, страхові компанії та бізнеси, що якісно змінюють сферу фінансових послуг, їхні топменеджери.
Також другий рік поспіль відзначимо інфлюенсерів і блогерів, чий контент підвищує фінансову та інвестиційну грамотність українців.
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