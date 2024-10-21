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Finance.ua: Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 26 гру, 2024 16:31
Пропонуємо до обговорення:
З 2025 року набуває чинності новий закон про ОСЦПВ
Finance.ua у цьому матеріалі розповідає про те, що варто знати щодо вартості автоцивілки на наступний рік та що загалом змінюється для водіїв.
Дивися повний текст Умови щодо автоцивілки з 1 січня 2025: що змінюється, та скільки треба буде платити
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Додано: Чет 26 гру, 2024 16:31
Все по європейському,а зарплати и особливо пенсії в розмірі2361грн.
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holovytskyi17
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 14:38
Эти дауны в Раде уже вступили в ЕС?
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arseniyod
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