|
|
Скільки коштує купити житло у Великій Британії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2024 19:58
Пропонуємо до обговорення:
За даними Центрального статистичного бюро Великої Британії, опублікованими 10 грудня, щоб придбати в країні квартиру за середньою ціною 298 тис. фунтів стерлінгів необхідно мати вільний капітал у 69,677 фунтів стерлінгів (3,710 млн грн), а дозволити собі це можуть лише 10% найзаможніших домогосподарств країни.
Дивися повний текст Скільки коштує купити житло у Великій Британії
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100221
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор