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Скільки коштує купити
житло у Великій Британії

Скільки коштує купити житло у Великій Британії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 19:58

Скільки коштує купити житло у Великій Британії

Пропонуємо до обговорення:
За даними Центрального статистичного бюро Великої Британії, опублікованими 10 грудня, щоб придбати в країні квартиру за середньою ціною 298 тис. фунтів стерлінгів необхідно мати вільний капітал у 69,677 фунтів стерлінгів (3,710 млн грн), а дозволити собі це можуть лише 10% найзаможніших домогосподарств країни.

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Скільки коштує купити житло у Великій Британії
R2
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