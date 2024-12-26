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Експерт назвав найочікуваніший масовий електрокар 2025 року
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 січ, 2025 22:06
Пропонуємо до обговорення:
Новий рік стане цікавим для спостереження за розвитком електромобільної галузі насамперед через очікуване скасування федерального податкового кредиту на купівлю електрокарів в США та боротьбу Євросоюзу з навалою китайського імпорту.
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