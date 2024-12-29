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Індексація пенсій та пенсійна
реформа: плани на 2025 рік

Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:53

Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів у 2025 році планує провести індексацію пенсій. Крім того, є наміри реалізувати пенсійну реформу та запровадити накопичувальну пенсію.

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Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік
R2
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