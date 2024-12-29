Кабінет міністрів у 2025 році планує провести індексацію пенсій. Крім того, є наміри реалізувати пенсійну реформу та запровадити накопичувальну пенсію.
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Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік
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Додано: П'ят 03 січ, 2025 17:53
Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік
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Дивися повний текст
Індексація пенсій та пенсійна реформа: плани на 2025 рік
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