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Вічний електрочайник
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Додано: Суб 04 січ, 2025 20:05
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.
Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз
з є чайником так як нема зовсім накипу
а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської
По-перше, у вашій системі смак визначатиметься пост-фільтром.
По-друге, це все ж просто компактна побутова система не найвищого ступеню очищення
По-третє, я ж і написав "грубо кажучи", і невідомо, що там у вас від водоканалу на вході, і порівнювати треба при однакових станах всіх картриджів.
У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації.
Ви якийс , звідки така впевненість і гарантія від бутильованої?????
в баклажку в которою вчера кто то пописял - сегодня налили родниковой , не мыя
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Vadim_
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Додано: Суб 04 січ, 2025 20:35
Vadim_ написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5806796:Faceless"]Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.
Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз
з є чайником так як нема зовсім накипу
а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської
По-перше, у вашій системі смак визначатиметься пост-фільтром.
По-друге, це все ж просто компактна побутова система не найвищого ступеню очищення
По-третє, я ж і написав "грубо кажучи", і невідомо, що там у вас від водоканалу на вході, і порівнювати треба при однакових станах всіх картриджів.
У випадку купівлі бутильованої води нічого колхозити взагалі не треба. Накипу теж немає. Тож це цілком адекватна альтернатива домашній системі фільтрації.
Ви якийс , звідки така впевненість і гарантія від бутильованої?????
в баклажку в которою вчера кто то пописял - сегодня налили родниковой , не мыя[/quote]Ну от бачите, ви свої смаки озвучили
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Faceless
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Додано: Суб 04 січ, 2025 20:42
Faceless написав:
Ну от бачите, ви свої смаки озвучили
Тому для вас , спочатку купив осмос , потім свердловину 100м. ясно що для вас це не ясно
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Vadim_
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Додано: Суб 04 січ, 2025 20:45
Faceless написав:
Купуйте одразу 2-3 чайники середньої цінової категорії.
Або один, а другий такий самий, коли буде спливати строк гарантії на перший, а третій, такий самий, коли буде спливати строк гарантії другого.
У випадку ламання першого, ....
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Додано: Суб 04 січ, 2025 21:21
Arbitr написав: Faceless написав:
Купуйте одразу 2-3 чайники середньої цінової категорії.
Або один, а другий такий самий, коли буде спливати строк гарантії на перший, а третій, такий самий, коли буде спливати строк гарантії другого.
У випадку ламання першого, ....
Почему такую х уй ню сразу же не удалили ? , или ума так мало у модеров?
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Vadim_
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Додано: Суб 04 січ, 2025 21:30
я думал эта тема прикол, а тут серьезное обсуждение пошло
я не помню, чтоб какой чайник из тех, что я видел, прожил меньше 5-7 лет, и это при ежедневном использовании. и ломалось там вовсе не реле, а его кто-то ронял на пол или механизм крышки прекращал закрываться. какой вообще логикой можно обосновать возню с включением чайника в розетку каждый раз? может и холодильник тогда включать каждый час на минут 20, чтоб терморегулятор не портить?
при воде от Киевводоканала чайник нужно мыть лимонкой раз в полгода или даже меньше. там на выходе сеточка стоит, вот она чаще забивается накипью, чем сам нагреватель
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