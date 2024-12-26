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Професійна стоматологія: ціни
на базові послуги в Україні

Професійна стоматологія: ціни на базові послуги в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:54

Професійна стоматологія: ціни на базові послуги в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua у статті розібрав найпопулярніші види послуг професійної стоматології і їхню вартітсть.

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Професійна стоматологія: ціни на базові послуги в Україні
R2
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