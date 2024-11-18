Згідно з інформацією польсбкий ЗМІ, лише трохи менше 31% поляків підтримує запровадження євро. Це значно менше, ніж середній показник в ЄС.
Дивися повний текст
Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 січ, 2025 21:31
Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Коли Польща перейде на євро: чи вигідно це країні
Додано: Вів 07 січ, 2025 21:32
Не дивно, кацапстан успішно вкладається в анті-єврову пропаганду. Польщі навіть не в ERM II. Коли фінансування з єврофондів зменшать, а це неодмінно станеться, тоді треба буде шукати інвестиції і тоді аж бегом зі злотим попрощаються. Найближчий кандидат це Болгарія, вона в ERM II та виконує всі вимоги окрім рівня інфляції. Потім, на мій погляд, буде Чехія, але з Чехією сітуація може змінитися, ніхто до інтеграції Болгарії в Євро за Чехію братися не буде.
|