Про каву
+ Додати тему
Відповісти на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 08 січ, 2025 19:42
По радіо (УР-1) кажуть, що кава може здорожчати майже в 2 рази через засуху в Бразилії та інші чинники. Мабуть час затаритись на рік чи два вперед.
boroda
Повідомлень: 265
З нами з: 09.11.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 січ, 2025 23:02
Так і не тільки кавою ) здорожчали може все що завгодно
lamal
Повідомлень: 477
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 63 раз.
Профіль
Додано: Сер 08 січ, 2025 23:32
boroda написав:
По радіо (УР-1) кажуть, що кава може здорожчати майже в 2 рази через засуху в Бразилії та інші чинники. Мабуть час затаритись на рік чи два вперед.
кава вже на відсотків 20-40 подоржчала в магазинах
greenozon
Повідомлень: 16832
З нами з: 01.06.14
Подякував: 506 раз.
Подякували: 1693 раз.
Профіль
1
2
1
6
Додано: Чет 09 січ, 2025 00:34
boroda написав:
По радіо (УР-1) кажуть, що кава може здорожчати майже в 2 рази через засуху в Бразилії та інші чинники. Мабуть час затаритись на рік чи два вперед.
В якому вигляді зберігати? Мелена - втрата смаку, В жарених бобах - теж. Хоч і менше. Зелені боби? А де їх жарити, хто вміє?
Hotab
Повідомлень: 14027
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2306 раз.
Профіль
1
3
2
Додано: Чет 09 січ, 2025 00:44
так само шоколад подорожчав і ще на 100% +- подорожчає!
greenozon
Повідомлень: 16832
З нами з: 01.06.14
Подякував: 506 раз.
Подякували: 1693 раз.
Профіль
1
2
1
6
Додано: Чет 09 січ, 2025 16:39
Hotab написав: boroda написав:
По радіо (УР-1) кажуть, що кава може здорожчати майже в 2 рази через засуху в Бразилії та інші чинники. Мабуть час затаритись на рік чи два вперед.
В якому вигляді зберігати? Мелена - втрата смаку, В жарених бобах - теж. Хоч і менше. Зелені боби? А де їх жарити, хто вміє?
Ростер купувати. Можете бізнес цілий забабахать
Faceless
Модератор
Повідомлень: 35878
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8113 раз.
Профіль
4
9
3
Додано: Чет 09 січ, 2025 17:00
Березневі і грудневі фьючерси на арабіку "КС" чиказької інтерконентальної товарної біржі ІСЕ коливаються в діапазоні 320(березень) - 290(грудень) доларів за 37500 фунтів ваги. Ціна в консолідації з середини листопада і наразі видимої динаміки різкого росту немає. Було зафіксовано значний зріст котирувань на початку листопада (з 230 до 300 доларів), наразі технічно схоже на формування вимпелу із можливим продовженням висхідної динаміки. Оцінки, накшталт, "зросте щонайменше у два рази" не мають у собі інформативного навантаження, тому що для кінцевого споживача ціна продукту формуватиметься із урахуванням сотні інших дотичних і не релевантних чинників. Так що пийте поки на здоровʼя і як кажуть в Одесі: "Пусть вас не беспокоят этих глупостей")
de Montaigne
Повідомлень: 205
З нами з: 01.01.15
Подякував: 46 раз.
Подякували: 176 раз.
Профіль
Додано: Чет 09 січ, 2025 17:23
Тобто арабіка точно не здорожчає? Посуха мабуть вплине на врожай 2025, якщо дощів не буде.
https://www.unian.ua/pogoda/news/rekord ... 63197.html
boroda
Повідомлень: 265
З нами з: 09.11.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор