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Про каву

Про каву
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 19:42

Про каву

По радіо (УР-1) кажуть, що кава може здорожчати майже в 2 рази через засуху в Бразилії та інші чинники. Мабуть час затаритись на рік чи два вперед.
boroda
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:02

Re: Про каву

Так і не тільки кавою ) здорожчали може все що завгодно
lamal
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 23:32

  boroda написав:По радіо (УР-1) кажуть, що кава може здорожчати майже в 2 рази через засуху в Бразилії та інші чинники. Мабуть час затаритись на рік чи два вперед.


кава вже на відсотків 20-40 подоржчала в магазинах
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 00:34

  boroda написав:По радіо (УР-1) кажуть, що кава може здорожчати майже в 2 рази через засуху в Бразилії та інші чинники. Мабуть час затаритись на рік чи два вперед.

В якому вигляді зберігати? Мелена - втрата смаку, В жарених бобах - теж. Хоч і менше. Зелені боби? А де їх жарити, хто вміє?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 00:44

так само шоколад подорожчав і ще на 100% +- подорожчає!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:39

  Hotab написав:
  boroda написав:По радіо (УР-1) кажуть, що кава може здорожчати майже в 2 рази через засуху в Бразилії та інші чинники. Мабуть час затаритись на рік чи два вперед.

В якому вигляді зберігати? Мелена - втрата смаку, В жарених бобах - теж. Хоч і менше. Зелені боби? А де їх жарити, хто вміє?

Ростер купувати. Можете бізнес цілий забабахать :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:00

Re: Про каву

Березневі і грудневі фьючерси на арабіку "КС" чиказької інтерконентальної товарної біржі ІСЕ коливаються в діапазоні 320(березень) - 290(грудень) доларів за 37500 фунтів ваги. Ціна в консолідації з середини листопада і наразі видимої динаміки різкого росту немає. Було зафіксовано значний зріст котирувань на початку листопада (з 230 до 300 доларів), наразі технічно схоже на формування вимпелу із можливим продовженням висхідної динаміки. Оцінки, накшталт, "зросте щонайменше у два рази" не мають у собі інформативного навантаження, тому що для кінцевого споживача ціна продукту формуватиметься із урахуванням сотні інших дотичних і не релевантних чинників. Так що пийте поки на здоровʼя і як кажуть в Одесі: "Пусть вас не беспокоят этих глупостей")
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:23

Тобто арабіка точно не здорожчає? Посуха мабуть вплине на врожай 2025, якщо дощів не буде.
https://www.unian.ua/pogoda/news/rekord ... 63197.html
boroda
 
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