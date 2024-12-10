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Revolut заохочує українців
завантажити застосунок

Revolut заохочує українців завантажити застосунок
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 01:43

Revolut заохочує українців завантажити застосунок

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно українські медіа почали поширювати інформацію, що британський необанк Revolut, співзасновником якої є українець Влад Яценко, запустив бета-тест свого застосунку на території України. Зазначалося, що продукт надано обмеженій кількості користувачів із листа очікування, які заздалегідь завантажили застосунок

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Revolut заохочує українців завантажити застосунок
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