Після завершення війни на Україну очікує велика хвиля еміграції економічно активного креативного класу, що стане великим ударом по економіці.
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Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:35
Після завершення війни з України виїде від 20 000 до...
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Дивися повний текст
Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз
Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:39
sweetbox як на мене, то закриті кордони будуть основним тригером для Майдану
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