Після завершення війни на Україну очікує велика хвиля еміграції економічно активного креативного класу, що стане великим ударом по економіці.
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Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:35
Після завершення війни з України виїде від 20 000 до...
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Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз
Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:39
sweetbox як на мене, то закриті кордони будуть основним тригером для Майдану
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:18
Не буде ніяких закритих кордонів. В країні і так перенаселення. А ще з СНГ сюди багато хто приїде.
Якесь совкове мислення. Чим більше народу шастає туди-сюли - тим більше економічних зв'язків з'являється.
Подивіться скільки літаків по Європі кружляє кожен день - постійно хтось кудись переїджає
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:31
важно не кто куда выедет, а где они будут платить налоги и тратить деньги. Ранее в Украине была дешевая жизнь и это многих с доходами в у.е. удерживало. Знаю людей чьи дети учились, а потом начали работать в Польше, но родители не спешили к ним на пмж, потому что соотношение доходы/затраты в Украина было интереснее. Если это соотношение ухудшится выедут очень многие, даже кто не планировал.
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