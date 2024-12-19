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Після завершення війни з
України виїде від 20 000 до...

Після завершення війни з України виїде від 20 000 до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:35

Після завершення війни з України виїде від 20 000 до...

Пропонуємо до обговорення:
Після завершення війни на Україну очікує велика хвиля еміграції економічно активного креативного класу, що стане великим ударом по економіці.

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Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:35

А хто сказав що після першої війни кордони відкриють?
sweetbox
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 11:39

sweetbox як на мене, то закриті кордони будуть основним тригером для Майдану
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:18

  Дюрі-бачі написав:sweetbox як на мене, то закриті кордони будуть основним тригером для Майдану

Не буде ніяких закритих кордонів. В країні і так перенаселення. А ще з СНГ сюди багато хто приїде.

Якесь совкове мислення. Чим більше народу шастає туди-сюли - тим більше економічних зв'язків з'являється.

Подивіться скільки літаків по Європі кружляє кожен день - постійно хтось кудись переїджає
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:31

важно не кто куда выедет, а где они будут платить налоги и тратить деньги. Ранее в Украине была дешевая жизнь и это многих с доходами в у.е. удерживало. Знаю людей чьи дети учились, а потом начали работать в Польше, но родители не спешили к ним на пмж, потому что соотношение доходы/затраты в Украина было интереснее. Если это соотношение ухудшится выедут очень многие, даже кто не планировал.
Wirująświatła
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