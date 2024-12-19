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Після завершення війни з України виїде від 20 000 до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 січ, 2025 13:46
flyman написав: R2 написав:
Після завершення війни з України виїде від 20 000 до 75 000 ІТ-фахівців — прогноз
уже на 20к скоротилось
каждый выехавший программист создает в среднем +5 новых рабочих мест для программистов в Украине
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