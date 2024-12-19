Після завершення війни з України виїде від 20 000 до...
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Wirująświatła написав:важно не кто куда выедет, а где они будут платить налоги и тратить деньги. Ранее в Украине была дешевая жизнь и это многих с доходами в у.е. удерживало. Знаю людей чьи дети учились, а потом начали работать в Польше, но родители не спешили к ним на пмж, потому что соотношение доходы/затраты в Украина было интереснее. Если это соотношение ухудшится выедут очень многие, даже кто не планировал.
Саморелирующая система: больше богатых уедут - дешевле жизнь станет в Украине - больше приедет . 😅
Якщо хтось дуже «важливий платник it- них податків» зараз буде мені розказувати, що мені перестануть платити пенсію - відповідаю зразу - «знаю, готовий»
Wirująświatła написав:важно не кто куда выедет, а где они будут платить налоги и тратить деньги. Ранее в Украине была дешевая жизнь и это многих с доходами в у.е. удерживало. Знаю людей чьи дети учились, а потом начали работать в Польше, но родители не спешили к ним на пмж, потому что соотношение доходы/затраты в Украина было интереснее. Если это соотношение ухудшится выедут очень многие, даже кто не планировал.
Саморелирующая система: больше богатых уедут - дешевле жизнь станет в Украине - больше приедет . 😅
Якщо хтось дуже «важливий платник it- них податків» зараз буде мені розказувати, що мені перестануть платити пенсію - відповідаю зразу - «знаю, готовий»
система саморагуліруюча шоб меньше приїхало - цим в нас багато структур займається. В них гарно це виходить.