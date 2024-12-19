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Після завершення війни з
України виїде від 20 000 до...

Після завершення війни з України виїде від 20 000 до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:17

Re: Після завершення війни з України виїде від 20 000 до...

Wirująświatła написав:flyman
У Шотландії шукають доглядача безлюдного острова Ханда із зарплатою $1800 (79 000 грн)

На острові – лише птахи. Від вас потрібні відповідальність і водійські права. Вам нададуть затишний дім та неймовірні краєвиди.

https://t.me/voynareal/107000

1. зачем вп, там что есть дороги?
2. где там тратить $1800
в заголовку зазначено 31$/рік
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:20

  Wirująświatła написав:важно не кто куда выедет, а где они будут платить налоги и тратить деньги. Ранее в Украине была дешевая жизнь и это многих с доходами в у.е. удерживало. Знаю людей чьи дети учились, а потом начали работать в Польше, но родители не спешили к ним на пмж, потому что соотношение доходы/затраты в Украина было интереснее. Если это соотношение ухудшится выедут очень многие, даже кто не планировал.

Саморелирующая система: больше богатых уедут - дешевле жизнь станет в Украине - больше приедет . 😅

Якщо хтось дуже «важливий платник it- них податків» зараз буде мені розказувати, що мені перестануть платити пенсію - відповідаю зразу - «знаю, готовий» :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:37

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:важно не кто куда выедет, а где они будут платить налоги и тратить деньги. Ранее в Украине была дешевая жизнь и это многих с доходами в у.е. удерживало. Знаю людей чьи дети учились, а потом начали работать в Польше, но родители не спешили к ним на пмж, потому что соотношение доходы/затраты в Украина было интереснее. Если это соотношение ухудшится выедут очень многие, даже кто не планировал.

Саморелирующая система: больше богатых уедут - дешевле жизнь станет в Украине - больше приедет . 😅

Якщо хтось дуже «важливий платник it- них податків» зараз буде мені розказувати, що мені перестануть платити пенсію - відповідаю зразу - «знаю, готовий» :P
система саморагуліруюча :mrgreen:
шоб меньше приїхало :mrgreen: - цим в нас багато структур займається. В них гарно це виходить.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:51

  GALeon написав:
Wirująświatła написав:flyman
У Шотландії шукають доглядача безлюдного острова Ханда із зарплатою $1800 (79 000 грн)

На острові – лише птахи. Від вас потрібні відповідальність і водійські права. Вам нададуть затишний дім та неймовірні краєвиди.

https://t.me/voynareal/107000

1. зачем вп, там что есть дороги?
2. где там тратить $1800
в заголовку зазначено 31$/рік
новая "работа мечты"

помнится прошлыми такими вбросами муниципалитеты просто пытались привлечь внимание туристов, и потом были скандалы, когда выяснялось что никакой там работы с полным пансионом нет и не планировалось
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