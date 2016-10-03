3 01.01.2025 р. в Україні почали діяти нові правила обовʼязкового автострахування — Автоцивілка.
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🚘 Новий закон про автоцивілку
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Додано: Сер 15 січ, 2025 10:32
Новий закон про автоцивілку
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🚘 Новий закон про автоцивілку
Додано: Сер 15 січ, 2025 10:32
Чомусь виплати підняли на 1 раз більше тобто з 250 на 500 а страховка зрозсла в 3 рази в мене з 2500 на 7900 це як так?
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