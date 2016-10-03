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Новий закон про автоцивілку

Новий закон про автоцивілку
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 10:32

Новий закон про автоцивілку

Пропонуємо до обговорення:
3 01.01.2025 р. в Україні почали діяти нові правила обовʼязкового автострахування — Автоцивілка.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 10:32

Чомусь виплати підняли на 1 раз більше тобто з 250 на 500 а страховка зрозсла в 3 рази в мене з 2500 на 7900 це як так?
mukolachepil1983
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Модератори: Ірина_, Модератор

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