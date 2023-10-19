Директорат у справах іноземців (UDI) зробив нову оцінку безпекової ситуації в Україні, і з 13 січня 2025 року визнав ще кілька областей безпечними.
Дивися повний текст
Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2025 13:24
Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей
|