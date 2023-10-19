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Норвегія не надаватиме притулок
українським біженцям з...

Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 13:24

Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з...

Пропонуємо до обговорення:
Директорат у справах іноземців (UDI) зробив нову оцінку безпекової ситуації в Україні, і з 13 січня 2025 року визнав ще кілька областей безпечними.

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Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 13:24

Треба повертати біженців в Украіну
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