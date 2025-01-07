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Скорочення зарплати у 2024
році зазнав кожен десятий...

Скорочення зарплати у 2024 році зазнав кожен десятий...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 13:25

Скорочення зарплати у 2024 році зазнав кожен десятий...

Пропонуємо до обговорення:
У минулому році другим за пріоритетністю стало прагнення бізнесу зберегти оплату праці співробітників на конкурентному рівні.

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Скорочення зарплати у 2024 році зазнав кожен десятий українець
R2
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