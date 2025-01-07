У минулому році другим за пріоритетністю стало прагнення бізнесу зберегти оплату праці співробітників на конкурентному рівні.
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Скорочення зарплати у 2024 році зазнав кожен десятий українець
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Додано: Сер 15 січ, 2025 13:25
Скорочення зарплати у 2024 році зазнав кожен десятий...
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Дивися повний текст
Скорочення зарплати у 2024 році зазнав кожен десятий українець
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