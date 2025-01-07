Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) у 2024 році зросла на 119 тис. осіб.
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Кількість нових ФОП у 2024 році не зменшилась, а зросла — Гетманцев
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Додано: Сер 15 січ, 2025 13:26
Кількість нових ФОП у 2024 році не зменшилась, а...
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Дивися повний текст
Кількість нових ФОП у 2024 році не зменшилась, а зросла — Гетманцев
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