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Вісім країн, включно з
Україною, приєдналися до...

Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 13:26

Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до...

Пропонуємо до обговорення:
Низка країн приєдналася до санкцій Євросоюзу стосовно білорусі, повідомила Рада ЄС у вівторок.

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Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі
R2
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