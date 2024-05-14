Низка країн приєдналася до санкцій Євросоюзу стосовно білорусі, повідомила Рада ЄС у вівторок.
Дивися повний текст
Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2025 13:26
Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Вісім країн, включно з Україною, приєдналися до санкцій ЄС проти білорусі
|