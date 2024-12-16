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XRP готується до прориву
завдяки «золотому хресту», а...

XRP готується до прориву завдяки «золотому хресту», а...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:06

XRP готується до прориву завдяки «золотому хресту», а...

Пропонуємо до обговорення:
Усі ознаки вказують на можливий стрибок вартості XRP, оскільки ключові технічні індикатори складаються на його користь. У той же час XYZVerse привертає увагу неймовірним зростанням у 5,000%. Ці події натякають на значні зміни на крипторинку, викликаючи питання щодо причин таких різких зрушень та можливих подальших сценаріїв.

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XRP готується до прориву завдяки «золотому хресту», а XYZVerse вражає безпрецедентним зростанням у 5,000%!
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 20:07

Когда пишут рост в 400 % , за 6 месяцев , сразу прослеживается заказуха )))
reshetnikov_app
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Модератори: Ірина_, Модератор

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