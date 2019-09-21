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Ринок нерухомості в Дніпрі
(купівля, продаж, оренда)

Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 15:18

  Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.


А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:25

  vladimir07 написав:
  Господар Вельзевула написав:Днепр мертвый. Машины берут,да, но они говорят- да я уеду на ней если что.
А так то да,сам своего Лексуса комбату продал. Тот долго меня убеждал что собирал деньги до войны! Мне было на это пох,а вот подсунутые десяток жеванных соток заставил поменять.


А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.


Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:49

  Господар Вельзевула написав:А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.

Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.


Ваш город и так оживила приличнейшая часть бамбасской области...И то пишите по ощущениям что мертвый.А что с ним было бы и с ценами на аренду там,если бы эта армада переселенцев,сбежала бы в другое место...Насколько знаю,%50 с Бахмута-Северодонецк-Покровск и пр...все бежали туда,чтоб недалеко и "по месту"..Очень много.Так бы ж..па приняла еще более "осязаемые черты"
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:00

  osafly написав:
  Господар Вельзевула написав:А в каком смысле Днепр мертвый ?
Посматриваю одного блогера из Запорожья, едет и снимает из машины - людей и машин мало, ощущение что половина людей уехала. Но говорит, что в Днепре все иначе, есть пробки днем.

Я про бабло, толку мне с толпы бухающих, сношающихся и жрущих придурков :(
В недвижимость не вкладываются,поганцы.


Ваш город и так оживила приличнейшая часть бамбасской области...И то пишите по ощущениям что мертвый.А что с ним было бы и с ценами на аренду там,если бы эта армада переселенцев,сбежала бы в другое место...Насколько знаю,%50 с Бахмута-Северодонецк-Покровск и пр...все бежали туда,чтоб недалеко и "по месту"..Очень много.Так бы ж..па приняла еще более "осязаемые черты"


Навіщо ви так? Холодною водою на рилів-новобудівців???
У них свій світ, завжди і првсюду даражай
Frant
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  #<12
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