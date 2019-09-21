RSS
Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
Нед 14 вер, 2025 11:13

Нед 19 жов, 2025 21:31

"У соцмережах з’явилися скріншоти нібито з OLX, де дніпряни масово “обмінюють” квартири через страх перед наступом російських військ. У таких публікаціях зазначається, що мешканці міста начебто готові доплачувати за переїзд до Львова навіть машиною чи свинею.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, ці оголошення – підробка. В оригіналі, який знайшли фактчекери StopFake, йшлося лише про оренду житла, без згадок про продаж або “терміновий обмін”.

Російські пропагандисти використовують подібні фейки, щоб сіяти паніку серед українців. Експерти закликають перевіряти джерела інформації та шукати оригінали публікацій, аби не піддаватися на маніпуляції ворога."

https://dp.reporter.ua/articles/masovijj-prodazh-kvartir-u-dnipri-fejjk-chi-realnist
Нед 19 жов, 2025 21:37

Re: Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Так хотілось купити видову в Дніпрі за 57куе, що почав розповсюджувати фейки 😅
Вів 21 жов, 2025 11:21

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Де найдорожчі та найдешевші ціни на квартири в Україні восени (первинка та вторинка)
Нед 26 жов, 2025 23:13

Цены Днепра наконец-то начинают радовать.
ЖК "Днипровська Брама" (отличное название,как раз с той стороны и будут заходить оккупанты , если прорвут павлик)- новострой от строителей, низкий этаж, индивидуальное газовое отопление- па 650/м2!
Правда в 2017 по 300 на котловане оно было, так уже веселее. Глядишь, года через два в ноль отдавать будут, так как естественно не берут от слова вообще.
Зато рядом, подгородянский магнат настроил пару улиц сараев из газобетона, с участками по 5 соток , махоньких, без чердачного перекрытия- прямо по стропилам изнутри натяжной потолок должны натягивать, треугольником- без отделки па 36000 за сарай.
Берут переселенцы.Будет нью-донецк.
Навар на глаз половина, будущее современного рынка недвижимости-кто дешевле.
Сами переселенцы одобряют, мол когда развалят, не так много потеряем!
Нам качественно и дорого не надоть.
Но в целом наконец-то рынок пошел вниз, не прошло и 4 года полномасштабной войны.
