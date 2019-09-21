Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 чер, 2026 10:38
Faceless написав:
Та й 3к на 47 метрів я теж ще не бачив
1к відчувається як 3к (с) (тм)
тільки навпаки:
3к з "лакшері" ремонтом в Дніпрі, що відчувається по ціні як "сира" 1к в Франеку
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Додано: Пон 15 чер, 2026 11:49
smdtranz написав: Faceless вроде стандарт для хрущевки плюс минус
Нє, в хрущовках ніби 3к це десь 50м. Ми в такій жили принаймні, класичний хрущ, 55 м.
А 47 я навіть не можу уявити як це. Хоча там одна прохідна то може якось так зліпили
Faceless
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Додано: Пон 15 чер, 2026 19:57
Faceless написав: smdtranz написав: Faceless вроде стандарт для хрущевки плюс минус
Нє, в хрущовках ніби 3к це десь 50м. Ми в такій жили принаймні, класичний хрущ, 55 м.
А 47 я навіть не можу уявити як це. Хоча там одна прохідна то може якось так зліпили
як щодо 60 квадратів на 4 кімнати ...
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/4-kmnatna-mega-komfortna-kvartira-z-teplim-pdvalom-ID10EEvz.html?search_reason=search%7Corganic
pesikot
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Додано: Пон 15 чер, 2026 20:10
pesikot написав:
як щодо 60 квадратів на 4 кімнати ...
Це десь вписується в концепцію, +1 кімната і +10 квадратів.
Проте поляки щас і рекорди хрущовок б'ють
Faceless
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