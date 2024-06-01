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Чи збільшуватимуть банки
депозитні ставки для...

Чи збільшуватимуть банки депозитні ставки для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:21

Чи збільшуватимуть банки депозитні ставки для...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення військового збору із доходів фізичних осіб із 1,5% до 5% зменшило реальну дохідність за депозитами вкладників. Але банки не збираються підвищувати ставки для компенсації збільшених податкових відрахувань із процентів за депозитами фізосіб.

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Чи збільшуватимуть банки депозитні ставки для компенсації оподаткування — відповідь банкірів
R2
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