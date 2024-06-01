|
|
Чи збільшуватимуть банки депозитні ставки для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 січ, 2025 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення військового збору із доходів фізичних осіб із 1,5% до 5% зменшило реальну дохідність за депозитами вкладників. Але банки не збираються підвищувати ставки для компенсації збільшених податкових відрахувань із процентів за депозитами фізосіб.
Дивися повний текст Чи збільшуватимуть банки депозитні ставки для компенсації оподаткування — відповідь банкірів
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100250
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор