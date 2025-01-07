Економіка України попри війну продовжує відновлювальне зростання. За показником ВВП на душу населення перевищений довоєнний рівень.
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Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу населення, — Мінекономіки
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Додано: Пон 20 січ, 2025 10:23
Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу...
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Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу населення, — Мінекономіки
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:23
В стране дефицит бюджета 50% фактически страна банкрот, а нам туда приводят соотношение на душу населения )
п.с. на сколько я понял из графика на росиюшке, этот показатель почти в 3 раза выше, в условиях санкций и ограничений..нюню
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