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Україна під час війни вийшла
на рекордний ВВП на душу...

Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:23

Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу...

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України попри війну продовжує відновлювальне зростання. За показником ВВП на душу населення перевищений довоєнний рівень.

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Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу населення, — Мінекономіки
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:23

В стране дефицит бюджета 50% фактически страна банкрот, а нам туда приводят соотношение на душу населения )
п.с. на сколько я понял из графика на росиюшке, этот показатель почти в 3 раза выше, в условиях санкций и ограничений..нюню
stokoz
 
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