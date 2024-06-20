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Затримання посадовця за донати на армію рф: у Sense Bank...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 січ, 2025 13:31
Пропонуємо до обговорення:
18 січня 2025 року Служба безпеки затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з державних банків України, який причетний до фінансування війни рф проти України. Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань росії.
Дивися повний текст Затримання посадовця за донати на армію рф: у Sense Bank прокоментували ситуацію
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Додано: Пон 20 січ, 2025 13:31
Не дивно, у нас ще отої київстар досі не націоналізований та менеджмент там досі саме той
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