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Затримання посадовця за донати
на армію рф: у Sense Bank...

Затримання посадовця за донати на армію рф: у Sense Bank...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:31

Затримання посадовця за донати на армію рф: у Sense Bank...

Пропонуємо до обговорення:
18 січня 2025 року Служба безпеки затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з державних банків України, який причетний до фінансування війни рф проти України. Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань росії.

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Затримання посадовця за донати на армію рф: у Sense Bank прокоментували ситуацію
R2
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Не дивно, у нас ще отої київстар досі не націоналізований та менеджмент там досі саме той
salvydas
 
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