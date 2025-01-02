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Українці, у яких пенсія менше 10 тис. грн, отримають...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2025 07:07
Пропонуємо до обговорення:
Соціальні стандарти 2025 році уряд вирішив не піднімати через складну економічну ситуацію, пов’язану з повномасштабним вторгненням рф. Водночас для деяких українців передбачено надбавку до пенсії. Ми розбиралися, кому належить надбавка до пенсії після 65 років.
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