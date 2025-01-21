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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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Додано: Вів 21 січ, 2025 11:52 Южаніна: кожен силовик має повоювати Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.



Повністю підтримую такий підхід, воювати мають всі, тим більше, коли путлер заявив, що згоден на переговори тільки за умов повної капітуляції України, мова йде про знищення і геноцид.

А щодо силовиків (поліціянтів, муніципальної охорони, тощо), вони повністю здорові, навчені поводитись зі зброєю, присягали на вірність українському народові, тому мають йти воювати в перших рядах, а не навпаки,- прикриватися нездоровими людьми, які ніколи не тримали зброї.

Їх зараз забагато, багато народу закордоном або воюють, також у нас є зайві статті в карному кодексі, які займають половину робочого часу поліції і мають бути скасовані (це звідництво, наркоманія, сутенерство, проституція, утримання місць розпусти, порнографія, тощо, все, що в цивілізованому світі давно декриміналізовано, бо є вибором кожного, через відсутність насильства над іншою особою), тому поліціянтів потрібно дещо скоротити (а муніципальну охорону майже всю), а ті, що лишаться, теж мають періодично підміняти хлопців на фронті. Те ж стосується й інших силовиків, особливо тих військових, котрі все життя за наш рахунок вчились воювати, а тепер або чекають на посаду, щоб один в один збігалась з їхнім ВОСом (що нереально, і по закону необовязково у військовий час, і цей закон потрібно робити ще суворішим) або пійшли на ранню пенсію в 43 роки і забули за присягу, не дивлячись на мобілізаційний закон.

А щодо ментів, я вважаю так як і Южаніна, мусиш повоювати, а якщо ти вата і не хочеш, сідай до тюрми, якщо боягуз і не зовсім порядна людина (як на недавньому відео, де мент, прикриваючись службовим статусом, лупцює добропорядного громадянина, який чесно показує документ), те ж саме. Раніше, взагалі, для таких у військовий час створювались штрафбати і перед ними ставав вибір - або воюй, або повторюй долю скаженого пса.



Також необхідно відмінити спецпенсії як такі назавжди, відмінити пенсії взагалі тим, кому нема 60 і хто не є інвалідом (всіх інвалідів теж направити на незалежну перекомісію), позбавити пенсій, звань і нагород всіх військовозобовязаних, що втікли закордон, і подати їх в міжнародний розшук. Також всім, кому нема 60 і хто здоровий, надіслати повістки. Повністю підтримую такий підхід, воювати мають всі, тим більше, коли путлер заявив, що згоден на переговори тільки за умов повної капітуляції України, мова йде про знищення і геноцид.А щодо силовиків (поліціянтів, муніципальної охорони, тощо), вони повністю здорові, навчені поводитись зі зброєю, присягали на вірність українському народові, тому мають йти воювати в перших рядах, а не навпаки,- прикриватися нездоровими людьми, які ніколи не тримали зброї.Їх зараз забагато, багато народу закордоном або воюють, також у нас є зайві статті в карному кодексі, які займають половину робочого часу поліції і мають бути скасовані (це звідництво, наркоманія, сутенерство, проституція, утримання місць розпусти, порнографія, тощо, все, що в цивілізованому світі давно декриміналізовано, бо є вибором кожного, через відсутність насильства над іншою особою), тому поліціянтів потрібно дещо скоротити (а муніципальну охорону майже всю), а ті, що лишаться, теж мають періодично підміняти хлопців на фронті. Те ж стосується й інших силовиків, особливо тих військових, котрі все життя за наш рахунок вчились воювати, а тепер або чекають на посаду, щоб один в один збігалась з їхнім ВОСом (що нереально, і по закону необовязково у військовий час, і цей закон потрібно робити ще суворішим) або пійшли на ранню пенсію в 43 роки і забули за присягу, не дивлячись на мобілізаційний закон.А щодо ментів, я вважаю так як і Южаніна, мусиш повоювати, а якщо ти вата і не хочеш, сідай до тюрми, якщо боягуз і не зовсім порядна людина (як на недавньому відео, де мент, прикриваючись службовим статусом, лупцює добропорядного громадянина, який чесно показує документ), те ж саме. Раніше, взагалі, для таких у військовий час створювались штрафбати і перед ними ставав вибір - або воюй, або повторюй долю скаженого пса.Також необхідно відмінити спецпенсії як такі назавжди, відмінити пенсії взагалі тим, кому нема 60 і хто не є інвалідом (всіх інвалідів теж направити на незалежну перекомісію), позбавити пенсій, звань і нагород всіх військовозобовязаних, що втікли закордон, і подати їх в міжнародний розшук. Також всім, кому нема 60 і хто здоровий, надіслати повістки. hxbbgaf Повідомлень: 22474 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2365 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 січ, 2025 12:02

https://t.me/WarZoneInc/94445

Вважаю, що такі мають бути покарані і сісти за грати.



А щодо моєї теми, вона не для тролів и ботів, коментуємо тільки по темі. Щодо відео про того мента, ось воно:Вважаю, що такі мають бути покарані і сісти за грати.А щодо моєї теми, вона не для тролів и ботів, коментуємо тільки по темі. hxbbgaf Повідомлень: 22474 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2365 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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