Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.
Повністю підтримую такий підхід, воювати мають всі, тим більше, коли путлер заявив, що згоден на переговори тільки за умов повної капітуляції України, мова йде про знищення і геноцид.
А щодо силовиків (поліціянтів, муніципальної охорони, тощо), вони повністю здорові, навчені поводитись зі зброєю, присягали на вірність українському народові, тому мають йти воювати в перших рядах, а не навпаки,- прикриватися нездоровими людьми, які ніколи не тримали зброї.
Їх зараз забагато, багато народу закордоном або воюють, також у нас є зайві статті в карному кодексі, які займають половину робочого часу поліції і мають бути скасовані (це звідництво, наркоманія, сутенерство, проституція, утримання місць розпусти, порнографія, тощо, все, що в цивілізованому світі давно декриміналізовано, бо є вибором кожного, через відсутність насильства над іншою особою), тому поліціянтів потрібно дещо скоротити (а муніципальну охорону майже всю), а ті, що лишаться, теж мають періодично підміняти хлопців на фронті. Те ж стосується й інших силовиків, особливо тих військових, котрі все життя за наш рахунок вчились воювати, а тепер або чекають на посаду, щоб один в один збігалась з їхнім ВОСом (що нереально, і по закону необовязково у військовий час, і цей закон потрібно робити ще суворішим) або пійшли на ранню пенсію в 43 роки і забули за присягу, не дивлячись на мобілізаційний закон.
А щодо ментів, я вважаю так як і Южаніна, мусиш повоювати, а якщо ти вата і не хочеш, сідай до тюрми, якщо боягуз і не зовсім порядна людина (як на недавньому відео, де мент, прикриваючись службовим статусом, лупцює добропорядного громадянина, який чесно показує документ), те ж саме. Раніше, взагалі, для таких у військовий час створювались штрафбати і перед ними ставав вибір - або воюй, або повторюй долю скаженого пса.
Також необхідно відмінити спецпенсії як такі назавжди, відмінити пенсії взагалі тим, кому нема 60 і хто не є інвалідом (всіх інвалідів теж направити на незалежну перекомісію), позбавити пенсій, звань і нагород всіх військовозобовязаних, що втікли закордон, і подати їх в міжнародний розшук. Також всім, кому нема 60 і хто здоровий, надіслати повістки.