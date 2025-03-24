Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт №6506-1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.
Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Документ закріплює мінімальний, гарантований рівень посадового окладу поліцейського як головну складову загального розміру грошового забезпечення.
Складовими грошового забезпечення поліцейського мають бути: посадовий оклад, щомісячна надбавка за вислугу років, доплати за спеціальне звання, за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, за науковий ступінь та/або вчене звання та премії.
Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн. Таким чином, посадовий оклад поліцейського має бути не менше 30 280 грн.
Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що зарплата в Національній поліції не індексувалася уже два роки, але завдяки доплатам від уряду на рівні 10 000 грн середня зарплата поліцейського у 2025 році становить 34 000 – 36 000 гривень.
Министерство внутренних дел Украины ; 220 000 человек
До того ж, ще й усілякі муніципальні варти і охорони, я не знаю конкретних чисел, але якось по суспільному радіо говорили, що їх 60 000! У Франції 145 тис. поліцейських, населення Францій 70 млн. осіб, у нас зараз, напевно, 30.... І там немає війни. А у нас війна, а ці здорові і навчені тримати зброю хлопці зараз потрібні зовсім в іншомі місці. Як і гроші ці те ж би не завадили зовсім в іншому місці. Знову в тему: Южаніна: кожен силовик має повоювати Та і взагалі, їх дуже багато, на кожному кроці, їздять по всім дорогам, у нас не Колумбія, у нас зараз зовсім інша проблема! Таке враження, що хтось боїться свого народу більше ніж кацапського кривавого агресора-терориста! Достатньо лише декриміналізувати проституцію, порнографію, звідництво, наркоманію і утримування місць розпусти, і поліція, мабуть, розвантажиться вдвічі, я вже писав, але ж кришування важливіше... Навіть зараз.
Hotab написав:Це з ким ви тут дискутуєте, абирвалг?
А я не знаю, нікого не хвилює? Втікачі - зрозуміло, але ж ми тут живемо, і, якщо справді таке відбувається, це шлях тільки в прірву. В будь-якому разі має бути якась реакція, якщо це правда, нехай ті журналісти наводять громадськості докази із свого розслідування, якщо ні, нехай розповідають, на кого працюють.
Може, досить? Час скорочувати, і не стільки зарплати, скільки самих силовиків і чинуш. https://gazeta.ua/blog/63156/novi-zakon ... -silovikam Ше про ЦВК розказували по суспільному радіо, весь час війни вони за щось отримують космічні зарплати в декілька сот тисяч гривень!
Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”
Наступного тижня парламент планує розглянути до другого читання законопроєкт №10311, який пропонує запровадити жорсткі обмеження громадянських свобод під час масових заворушень. Раніше, цей проєкт погодили нардепи з правоохоронного комітету Верховної Ради під головуванням Сергія Іонушаса. Він значно розширює повноваження Національної гвардії України (НГУ). Зокрема надає НГУ практично необмежені права для використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів, безпілотників та інших засобів впливу, зокрема до цивільного населення під час акцій протесту.
Задекларована мета законопроєкту – начебто надати НГУ більше прав та інструментів у звʼязку з тим, що Нацгвардія бере участь у захисті держави під час повномасштабного вторгнення. Проте частина нових повноважень, які надаються НГУ у законопроєкті – немає жодного відношення до більш ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу “Беркут”.
Центр протидії корупції (ЦПК) наголошує, що законопроєкт №10311 не можна ставити до порядку денного без належного доопрацювання та виправлення ризикових норм.
Раніше цей законопроєкт Верховна Рада уже прийняла в першому читанні. Але після цього правоохоронний комітет парламенту додав у редакцію другого читання низку шкідливих поправок, які розширюють повноваження НГУ для застосування примусу та фактично перетворюють Нацгвардію в “інструмент державного пресингу”.
Наступного тижня парламент планує розглянути до другого читання законопроєкт №10311, який пропонує запровадити жорсткі обмеження громадянських свобод під час масових заворушень...
Я так зрозумів, це не про війну, це взагалі, якщо якийсь мент вирішить, що хтось на мирному мітингу погано себе поводить, і це назавжди, не тільки у воєнний час? Стріляти в людей? Ментів дофуїща, вони не воюють, 90% заброньовані, замість цього їм хочуть ще дозволити розстрілювати цивільні протести?
Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..