RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:16

Поліцейським підвищують зарплатню

Верховна Рада ухвалила у першому читання законопроєт №6506-1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Документ закріплює мінімальний, гарантований рівень посадового окладу поліцейського як головну складову загального розміру грошового забезпечення.

Складовими грошового забезпечення поліцейського мають бути: посадовий оклад, щомісячна надбавка за вислугу років, доплати за спеціальне звання, за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, за науковий ступінь та/або вчене звання та премії.

Посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 3028 грн. Таким чином, посадовий оклад поліцейського має бути не менше 30 280 грн.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що зарплата в Національній поліції не індексувалася уже два роки, але завдяки доплатам від уряду на рівні 10 000 грн середня зарплата поліцейського у 2025 році становить 34 000 – 36 000 гривень.




Министерство внутренних дел Украины ; 220 000 человек

До того ж, ще й усілякі муніципальні варти і охорони, я не знаю конкретних чисел, але якось по суспільному радіо говорили, що їх 60 000!
У Франції 145 тис. поліцейських, населення Францій 70 млн. осіб, у нас зараз, напевно, 30.... І там немає війни.
А у нас війна, а ці здорові і навчені тримати зброю хлопці зараз потрібні зовсім в іншомі місці. Як і гроші ці те ж би не завадили зовсім в іншому місці. Знову в тему:
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Та і взагалі, їх дуже багато, на кожному кроці, їздять по всім дорогам, у нас не Колумбія, у нас зараз зовсім інша проблема! Таке враження, що хтось боїться свого народу більше ніж кацапського кривавого агресора-терориста! Достатньо лише декриміналізувати проституцію, порнографію, звідництво, наркоманію і утримування місць розпусти, і поліція, мабуть, розвантажиться вдвічі, я вже писав, але ж кришування важливіше... Навіть зараз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22411
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:16

Re: Журналісти: Голови Київського ТЦК і КМВА корупціонери

Це з ким ви тут дискутуєте, абирвалг?
Hotab
 
Повідомлень: 14546
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:18

Наша поліція - це взагалі споконвічна біда. Коли у мене вкрали 100 баксів, вони навіть заяву не зареєстрували.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22411
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 17:58

  Hotab написав:Це з ким ви тут дискутуєте, абирвалг?

А я не знаю, нікого не хвилює? Втікачі - зрозуміло, але ж ми тут живемо, і, якщо справді таке відбувається, це шлях тільки в прірву.
В будь-якому разі має бути якась реакція, якщо це правда, нехай ті журналісти наводять громадськості докази із свого розслідування, якщо ні, нехай розповідають, на кого працюють.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22411
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 18:04

Може, досить? Час скорочувати, і не стільки зарплати, скільки самих силовиків і чинуш.
https://gazeta.ua/blog/63156/novi-zakon ... -silovikam
Ше про ЦВК розказували по суспільному радіо, весь час війни вони за щось отримують космічні зарплати в декілька сот тисяч гривень!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22411
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 10:23

Очевидна справа тягнеться 5 років. Покидьки! Справжні покидьки! Всі в змові - прокурори, судді, юристи, страхова. Воно, виходить. і не дивно.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22411
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:00

Хочуть дозволити стріляти в людей на мітингах

Правоохоронний комітет Ради затвердив законопроєкт, який надає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю та сльозогінний газ проти цивільного населення під час “масових заворушень”

Наступного тижня парламент планує розглянути до другого читання законопроєкт №10311, який пропонує запровадити жорсткі обмеження громадянських свобод під час масових заворушень. Раніше, цей проєкт погодили нардепи з правоохоронного комітету Верховної Ради під головуванням Сергія Іонушаса. Він значно розширює повноваження Національної гвардії України (НГУ). Зокрема надає НГУ практично необмежені права для використання вогнепальної зброї, сльозогінного газу, електрошокерів, безпілотників та інших засобів впливу, зокрема до цивільного населення під час акцій протесту.

Задекларована мета законопроєкту – начебто надати НГУ більше прав та інструментів у звʼязку з тим, що Нацгвардія бере участь у захисті держави під час повномасштабного вторгнення. Проте частина нових повноважень, які надаються НГУ у законопроєкті – немає жодного відношення до більш ефективного захисту держави, а лише надає повноваження розганяти мітинги у стилі ліквідованого підрозділу “Беркут”.

Центр протидії корупції (ЦПК) наголошує, що законопроєкт №10311 не можна ставити до порядку денного без належного доопрацювання та виправлення ризикових норм.

Раніше цей законопроєкт Верховна Рада уже прийняла в першому читанні. Але після цього правоохоронний комітет парламенту додав у редакцію другого читання низку шкідливих поправок, які розширюють повноваження НГУ для застосування примусу та фактично перетворюють Нацгвардію в “інструмент державного пресингу”.

https://antac.org.ua/news/pravookhoronn ... avorushen/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22411
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 19:10

Наступного тижня парламент планує розглянути до другого читання законопроєкт №10311, який пропонує запровадити жорсткі обмеження громадянських свобод під час масових заворушень...


Я так зрозумів, це не про війну, це взагалі, якщо якийсь мент вирішить, що хтось на мирному мітингу погано себе поводить, і це назавжди, не тільки у воєнний час? Стріляти в людей? Ментів дофуїща, вони не воюють, 90% заброньовані, замість цього їм хочуть ще дозволити розстрілювати цивільні протести?

Куди ми котимось, друзі? Хіба не проти тиранії проти мирних протестів стояв Майдан? Я особисто стояв проти цього..
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22411
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 23 бер, 2025 19:27

Поліція придбає газових балончиків на 18,4 млн
https://novosti-n.org/ua/news/read/311922.html
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22411
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 16:21

Жодного прокурора-"інваліда" не звільнено!

В Офіс Генпрокурора у відповідь на запит ЦПК повідомили — що не будуть звільняти жодного з 74 прокурорів, яким МОЗ скасувало неправомірно отриману інвалідність.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 5wLoCs8AZQ
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22411
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13799)
24.03.2025 15:49
Ринок ОВДП (8105)
24.03.2025 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.