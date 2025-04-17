Ось чим вони займаються, замість того, щоб декриміналізувати, нарешті, кришувальні статті, і відправитись на фронт.
У Харкові викрили порностудію, де працювали сім вебкам-моделей. Для того, щоб зібрати доказову базу, правоохоронці сім разів замовляли їхні послуги у форматі "оперативної закупки". Загалом на це витратили близько 15 тисяч гривень, йдеться у тексті підозри на сайті Офісу генерального прокурора. Зазначено, що у створенні онлайн-порностудії підозрюють жительку Києва. У червні 2023 року жінка разом з трьома спільниками підшукала приміщення для студії у Харкові та купила необхідну техніку. Вебкам-моделей вона шукала в інтернеті. Коли ж на її оголошення відгукувались, влаштовувала співбесіди у новоствореній "студії". Загалом порностудія, де було сім вебкам-моделем, працювала з червня 2023-го. У жовтні 2024 року її викрили правоохоронці. РЕКЛАМА: Play Video Для того, аби зібрати доказову базу, правоохоронці провели сім оперативних закупок загальною вартістю 14 983 гривень. У середньому "сеанс" коштував близько 2 тисяч гривень. Наразі щодо діяльності порностудії відкрили кримінальне провадження частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу – створення місць розпусти організованою групою. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Підозри у цій справі отримали двоє людей – організаторка порностудії та вебкам-модель. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у 2024 році в Україні відкрили понад 2,3 тисячі кримінальних справ за порнографію. Кожна друга з них стосується контенту з дітьми.
Замість того, щоб воювати, вони крадуть і прикриваються криптовалютою:
Найбільше криптодекларацій надійшло від Національної поліції України – 322, що становить 15% усіх таких документів. Не відстає прокуратура (240 декларацій), суддді та (227) та навіть співробітники ЗСУ (77).
І отримують спецпенсії в 43 роки (якщо липовий інвалід-прокурор, яких, до речі, жодного так і не звільнили, то і раніше). На початку року казали, що їх скасували, хоча б на період воєнного стану, а позавчора в марафоні розказували, що кідалов отримує 250 тисяч гривень пенсії на місяць, а якась суддя 396 000.
От зараз показують, обрали очільників конгресу місцевих та регіональних влад! Чого тільки не навигадували, інститути, переінститути, мегагіга стратегічних досліджень майбутньої аналітики, їх мільйон, і всі заброньовані, деяки з бюджета купу грошей отримують. Нащо вони всі потрібні? Корупційних влад мало, треба ще очільники конгресів цих всіх влад, ніхто не розуміє, нащо вони потрібні, але купа грошей, мабуть, іде, і так влада на владі і мент на менті!
Зеленський створив військові адміністрації в Маріуполі й інших населених пунктах Донецької області 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій у Донецькій області. https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 39742.html
Нащо вони потрібні ці адміністрації, якщо ми давно не контролюємо ті населені пункти? Може, ці зусилля зосередити на фронті?