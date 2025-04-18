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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:32

Десятки комунальників та дорожньої служби навіщось білять бордюри та безквіткові вазони, щоб перший дощ все це змив! Шалений натовп і всі заброньовані і займаються бозна чим. Майже всі чоловіки мобілізаційного віку, як на підбір! При цьому поряд гуляє купа ментів, від них все аж чорне, навіщо їх стільки? Може, ці браві повністю здорові хлопці, які ще й на ти зі зброєю, краще б повоювали (ніж ходити по мирному району в повному озброєнні, лякаючи дітей), як пропонувала та ж Южаніна і всі здравомислячі люди? Все ж таки воюємо з переважаючим ворогом, який хоче нас знищити!
Коли буде покладений край цьому всьому, навіть не знаю, як назвати?
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