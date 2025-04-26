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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:32

Десятки комунальників та дорожньої служби навіщось білять бордюри та безквіткові вазони, щоб перший дощ все це змив! Шалений натовп і всі заброньовані і займаються бозна чим. Майже всі чоловіки мобілізаційного віку, як на підбір! При цьому поряд гуляє купа ментів, від них все аж чорне, навіщо їх стільки? Може, ці браві повністю здорові хлопці, які ще й на ти зі зброєю, краще б повоювали (ніж ходити по мирному району в повному озброєнні, лякаючи дітей), як пропонувала та ж Южаніна і всі здравомислячі люди? Все ж таки воюємо з переважаючим ворогом, який хоче нас знищити!
Коли буде покладений край цьому всьому, навіть не знаю, як назвати?
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Повідомлення Додано: Суб 19 кві, 2025 01:24

На Троєщині вже ментам пріусів і пірожків мало, їздять по мирному району якісь нові жахливі величезні мікроавтобуси з вічками, купою якихось технічних засобів, напевно, повністю броньовані, на фронті, де пацани їздять на звичайних дешевих бляхах за пару тис. баксів, їм би ціни не було..
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 10:16

От зараз на фупі активно обговорюють допис якогось свободівця про кацапські злочини і що всі мають воювати, і хто найактивніше закликає всіх до одного в окопи і розказує про боротьбу з ухилянтами - парубки з Естонії та ще з якимось європейським айпі (напевно, таке поняття, як совість, не говорячи вже про офіцерську честь, давно залишились у минулому), в той же час тих офіцерів-втікачів навіть звання ніхто не позбавляє і ранніх пенсій, деякі ще й пропонують давати їм по мільйону, чого для синків не зробиш..
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 19:42

Прокуророрів-пенсіонерів-мільйонерів просто перетасували:
https://gazeta.ua/articles/life/_pensio ... mi/1215286

І це під час кривавої війни! Скільки це буде тривати? Чого вони чекають? Поки народ взбунтується і кацапи скажуть за все це величезне дякуємо?
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:34

Тупо збивають людей машинами:
https://www.instagram.com/reel/DI5qITeNwRX/
Це вже реальний перебір. Що далі?

Це як на мою маму наїхав покидьок на переході на зелене світло п'яний і поламав їй кістки і досі гуляє на свободі, бо в нас немає судової системи і все куплено, будьте прокляті всі судді і прокурори!
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