Десятки комунальників та дорожньої служби навіщось білять бордюри та безквіткові вазони, щоб перший дощ все це змив! Шалений натовп і всі заброньовані і займаються бозна чим. Майже всі чоловіки мобілізаційного віку, як на підбір! При цьому поряд гуляє купа ментів, від них все аж чорне, навіщо їх стільки? Може, ці браві повністю здорові хлопці, які ще й на ти зі зброєю, краще б повоювали (ніж ходити по мирному району в повному озброєнні, лякаючи дітей), як пропонувала та ж Южаніна і всі здравомислячі люди? Все ж таки воюємо з переважаючим ворогом, який хоче нас знищити! Коли буде покладений край цьому всьому, навіть не знаю, як назвати?
На Троєщині вже ментам пріусів і пірожків мало, їздять по мирному району якісь нові жахливі величезні мікроавтобуси з вічками, купою якихось технічних засобів, напевно, повністю броньовані, на фронті, де пацани їздять на звичайних дешевих бляхах за пару тис. баксів, їм би ціни не було..
От зараз на фупі активно обговорюють допис якогось свободівця про кацапські злочини і що всі мають воювати, і хто найактивніше закликає всіх до одного в окопи і розказує про боротьбу з ухилянтами - парубки з Естонії та ще з якимось європейським айпі (напевно, таке поняття, як совість, не говорячи вже про офіцерську честь, давно залишились у минулому), в той же час тих офіцерів-втікачів навіть звання ніхто не позбавляє і ранніх пенсій, деякі ще й пропонують давати їм по мільйону, чого для синків не зробиш..