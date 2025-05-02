|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 01 тра, 2025 18:56
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:Вчора говорили, за статистикою, поліцейському доводиться застосовувати зброю 1 раз на 27 років. Це, виходить, одна з найбезпечніших робіт у світі. І тут питання, навіщо туди відбирають найздоровіших і підготовлених, а на війну, буває, схоплять якогось артрозника, як отого Прома з ФУПу, і возять його по частинам, і там його навіть не беруть. Де логіка?
Якщо застосування зброї це основний критерій безпечності роботи, значить, на вашій роботі застосування зброї частіше? Ви ж самі кажете, що в копів найбезпечніша у світі.
То ви як часто використовуєте?
Аби перекрутити. Ви чудово розумієте, що мова йде в контексті порівняння із воїном на фронті. Але, мабуть, той же листоноша, який розносить пенсії багатьом людям десь в селі, і тому доводиться застосовувати зброю частіше ніж раз на 27 років.
І давно в листонош є зброя?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36029
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 8188 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 01 тра, 2025 19:01
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
поліцейському доводиться застосовувати зброю 1 раз на 27 років
навіщо туди відбирають найздоровіших і підготовлених
А вас в школі били так само рідко, як спортивних хлопців? Чи частіше?
В школі немає зброї, на відміну від дорослого життя.
Ви дійсно не доганяєте простих речей?
В школі зброя - кулаки і вміння дати відсіч.
Ще раз: ви розумієте, чому били саме вас, а не спортивного хлопця?
У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14916
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2375 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:17
Hotab написав:
У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??
Не доводиться, тому що на нього ніхто не чинить напад.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22511
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:29
hxbbgaf написав: Hotab написав:
У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??
Не доводиться, тому що на нього ніхто не чинить напад.
А раптом це саме тому, що він озброєний, зазвичай в непоганій фізичній формі, і тому що це окремий кримінальний злочин з куди більш суворим покаранням?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36029
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 8188 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|