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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 18:56

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Вчора говорили, за статистикою, поліцейському доводиться застосовувати зброю 1 раз на 27 років. Це, виходить, одна з найбезпечніших робіт у світі. І тут питання, навіщо туди відбирають найздоровіших і підготовлених, а на війну, буває, схоплять якогось артрозника, як отого Прома з ФУПу, і возять його по частинам, і там його навіть не беруть. Де логіка?
Якщо застосування зброї це основний критерій безпечності роботи, значить, на вашій роботі застосування зброї частіше? Ви ж самі кажете, що в копів найбезпечніша у світі.
То ви як часто використовуєте?

Аби перекрутити. Ви чудово розумієте, що мова йде в контексті порівняння із воїном на фронті. Але, мабуть, той же листоноша, який розносить пенсії багатьом людям десь в селі, і тому доводиться застосовувати зброю частіше ніж раз на 27 років.
І давно в листонош є зброя?
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:01

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
поліцейському доводиться застосовувати зброю 1 раз на 27 років


навіщо туди відбирають найздоровіших і підготовлених

А вас в школі били так само рідко, як спортивних хлопців? Чи частіше? :P

В школі немає зброї, на відміну від дорослого життя.

Ви дійсно не доганяєте простих речей?

В школі зброя - кулаки і вміння дати відсіч.

Ще раз: ви розумієте, чому били саме вас, а не спортивного хлопця?
У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:17

  Hotab написав:У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??

Не доводиться, тому що на нього ніхто не чинить напад.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:29

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Hotab написав:У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??

Не доводиться, тому що на нього ніхто не чинить напад.
А раптом це саме тому, що він озброєний, зазвичай в непоганій фізичній формі, і тому що це окремий кримінальний злочин з куди більш суворим покаранням?
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