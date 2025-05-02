hxbbgaf написав:Вчора говорили, за статистикою, поліцейському доводиться застосовувати зброю 1 раз на 27 років. Це, виходить, одна з найбезпечніших робіт у світі. І тут питання, навіщо туди відбирають найздоровіших і підготовлених, а на війну, буває, схоплять якогось артрозника, як отого Прома з ФУПу, і возять його по частинам, і там його навіть не беруть. Де логіка?
Якщо застосування зброї це основний критерій безпечності роботи, значить, на вашій роботі застосування зброї частіше? Ви ж самі кажете, що в копів найбезпечніша у світі. То ви як часто використовуєте?
Аби перекрутити. Ви чудово розумієте, що мова йде в контексті порівняння із воїном на фронті. Але, мабуть, той же листоноша, який розносить пенсії багатьом людям десь в селі, і тому доводиться застосовувати зброю частіше ніж раз на 27 років.
Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.
Повністю підтримую такий підхід, воювати мають всі, .
Всі будуть пищати, скавчати і дзявкати...
Краще було би зайти з іншого боку: якщо не воював (з доказами, напр., пораненнями) -- не має право бути “силовиком”, поліцією, шерифом, прокурором, суддею, депутатом, президентом...
Як в Ізраїлі.
Але от є проблемка. Народ і гучно кричить на тему “всіх депутатів на фронти... гугугу...” Але цей же таки народ переважною більшістю не голосував в депутати людей, які вже були в АТО... Ось тут є версія, що у народі дуже багато жлобів (осіб схильних до корупцій): https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 2063699048
Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.
Повністю підтримую такий підхід, воювати мають всі, .
Всі будуть пищати, скавчати і дзявкати...
Краще було би зайти з іншого боку: якщо не воював (з доказами, напр., пораненнями) -- не має право бути “силовиком”, поліцією, шерифом, прокурором, суддею, депутатом, президентом...
Як в Ізраїлі.
Але от є проблемка. Народ і гучно кричить на тему “всіх депутатів на фронти... гугугу...” Але цей же таки народ переважною більшістю не голосував в депутати людей, які вже були в АТО... Ось тут є версія, що у народі дуже багато жлобів (осіб схильних до корупцій): https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 2063699048
Знову народ не такий. Але чомусь ты ж самі люди в інших країнах стають шовковими. А проблема в судовій системі, яка не працює, бо по вухах у корупції, а проводити люстрацію суддів влада не збирається (тільки не кажіть, хто вибрав владу, реальні вибори з вибором у нас були тільки один раз, коли не вибрали Чорновола, потім нормальних людей московсько-олігархічна система не підпускала туди на гарматний постріл), у нас очевидна справа тягнеться вже 5 років, добитись нічого неможливо, все куплено! І хто очолює той КАСУ - головачов, мільярдер з палацом на Ларнаці, на якому ніде ставити тавра і який вже на 4 роки пересидів свій термін, тож не дивно..