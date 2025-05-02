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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 18:56

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Вчора говорили, за статистикою, поліцейському доводиться застосовувати зброю 1 раз на 27 років. Це, виходить, одна з найбезпечніших робіт у світі. І тут питання, навіщо туди відбирають найздоровіших і підготовлених, а на війну, буває, схоплять якогось артрозника, як отого Прома з ФУПу, і возять його по частинам, і там його навіть не беруть. Де логіка?
Якщо застосування зброї це основний критерій безпечності роботи, значить, на вашій роботі застосування зброї частіше? Ви ж самі кажете, що в копів найбезпечніша у світі.
То ви як часто використовуєте?

Аби перекрутити. Ви чудово розумієте, що мова йде в контексті порівняння із воїном на фронті. Але, мабуть, той же листоноша, який розносить пенсії багатьом людям десь в селі, і тому доводиться застосовувати зброю частіше ніж раз на 27 років.
І давно в листонош є зброя?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 19:01

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
поліцейському доводиться застосовувати зброю 1 раз на 27 років


навіщо туди відбирають найздоровіших і підготовлених

А вас в школі били так само рідко, як спортивних хлопців? Чи частіше? :P

В школі немає зброї, на відміну від дорослого життя.

Ви дійсно не доганяєте простих речей?

В школі зброя - кулаки і вміння дати відсіч.

Ще раз: ви розумієте, чому били саме вас, а не спортивного хлопця?
У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:17

  Hotab написав:У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??

Не доводиться, тому що на нього ніхто не чинить напад.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:29

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Hotab написав:У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??

Не доводиться, тому що на нього ніхто не чинить напад.
А раптом це саме тому, що він озброєний, зазвичай в непоганій фізичній формі, і тому що це окремий кримінальний злочин з куди більш суворим покаранням?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:34

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
  Hotab написав:У вас нема аналогії, чому озброєному і (мало б бути) спортивному поліцейському не доводиться часто застосовувати зброю??

Не доводиться, тому що на нього ніхто не чинить напад.
А раптом це саме тому, що він озброєний, зазвичай в непоганій фізичній формі, і тому що це окремий кримінальний злочин з куди більш суворим покаранням?

Скоріше друге. І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:38

  Faceless написав:І давно в листонош є зброя?

При совку точно була у тих, що масово пенсію носили.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:08

До того ж, більшість нелегальних і злочинних схем зараз силовиками і кришуються чи очолюються. Не будуть же вони нападати зі зброєю самі на себе.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:17

  hxbbgaf написав:
Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.


Повністю підтримую такий підхід, воювати мають всі, .


Всі будуть пищати, скавчати і дзявкати...

Краще було би зайти з іншого боку: якщо не воював (з доказами, напр., пораненнями) -- не має право бути “силовиком”, поліцією, шерифом, прокурором, суддею, депутатом, президентом...

Як в Ізраїлі.


Але от є проблемка.
Народ і гучно кричить на тему “всіх депутатів на фронти... гугугу...” Але цей же таки народ переважною більшістю не голосував в депутати людей, які вже були в АТО...
Ось тут є версія, що у народі дуже багато жлобів (осіб схильних до корупцій): https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 2063699048
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:04

  Bobua написав:
  hxbbgaf написав:
Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків."Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.


Повністю підтримую такий підхід, воювати мають всі, .


Всі будуть пищати, скавчати і дзявкати...

Краще було би зайти з іншого боку: якщо не воював (з доказами, напр., пораненнями) -- не має право бути “силовиком”, поліцією, шерифом, прокурором, суддею, депутатом, президентом...

Як в Ізраїлі.


Але от є проблемка.
Народ і гучно кричить на тему “всіх депутатів на фронти... гугугу...” Але цей же таки народ переважною більшістю не голосував в депутати людей, які вже були в АТО...
Ось тут є версія, що у народі дуже багато жлобів (осіб схильних до корупцій): https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 2063699048


Знову народ не такий. Але чомусь ты ж самі люди в інших країнах стають шовковими. А проблема в судовій системі, яка не працює, бо по вухах у корупції, а проводити люстрацію суддів влада не збирається (тільки не кажіть, хто вибрав владу, реальні вибори з вибором у нас були тільки один раз, коли не вибрали Чорновола, потім нормальних людей московсько-олігархічна система не підпускала туди на гарматний постріл), у нас очевидна справа тягнеться вже 5 років, добитись нічого неможливо, все куплено! І хто очолює той КАСУ - головачов, мільярдер з палацом на Ларнаці, на якому ніде ставити тавра і який вже на 4 роки пересидів свій термін, тож не дивно..
hxbbgaf
 
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