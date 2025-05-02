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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:52

  hxbbgaf написав:І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули.

А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону?
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