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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:52
hxbbgaf написав:
І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули.
А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону?
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unicdima
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