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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 4567 Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:52 hxbbgaf написав: І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули. І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули.

А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону? А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону? unicdima

Повідомлень: 2876 З нами з: 10.06.19 Подякував: 107 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 11:25 unicdima написав: hxbbgaf написав: І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули. І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули.

А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону? А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону?

Зараз реальна цифра, мабуть, приховується (бо кожен раз чую різні цифри), але на вулицях їх дуже багато, зранку все чорне від них, і машини по дорозі їдуть через кожні декілька хвилин, а толку з них ніякого, я писав, як вкрали 100 баксів, навіть заяву не зареєстрували.

Цифри називаються кожен раз різні, тому, що говориться в останній час, коли на цю тему вже пішов резонанс, я взагалі не вірю. По радіо якось восени називалась цифра 160 тис. поліцейських і 60 тис. міської варти та муніципальної охорони (яка, взагалі, незрозуміло, навіщо зараз потрібна, жили раніше без неї), офіційно ось що приймали:

Кількість поліцейських в Україні становитиме 141 тисячу осіб. Відповідне рішення прийняв уряд

https://ua.korrespondent.net/ukraine/45 ... -v-ukraini

По якому ще закону? Зараз війна, і така, що хапають навіть хворих (он почитай про того Прома на фупі, історій маса), тому має бути мінімум - решта - на фронті. Конституція взагалі на паузі, не чули?

В середньому по світу 165 поліцейських на душу населення (на 100 тис. чоловік), у нас вікіпедія пише, що 356, що немало, але ж ми чудово розуміємо, що, якщо порахувати реальну кількість людей (не враховувати території, які ми зараз не контролюємо, та людей, які виїхали закордон) або ще й додати усілякі міські варти, то вийде ще рази в півтора, а то й вдвічі більше. До того ж, у решті світу ще й немає війни, а у нас ці браві здорові хлопці мають бути на війні, а не кружляти по місту і не кришувати борделі. Зараз реальна цифра, мабуть, приховується (бо кожен раз чую різні цифри), але на вулицях їх дуже багато, зранку все чорне від них, і машини по дорозі їдуть через кожні декілька хвилин, а толку з них ніякого, я писав, як вкрали 100 баксів, навіть заяву не зареєстрували.Цифри називаються кожен раз різні, тому, що говориться в останній час, коли на цю тему вже пішов резонанс, я взагалі не вірю. По радіо якось восени називалась цифра 160 тис. поліцейських і 60 тис. міської варти та муніципальної охорони (яка, взагалі, незрозуміло, навіщо зараз потрібна, жили раніше без неї), офіційно ось що приймали:По якому ще закону? Зараз війна, і така, що хапають навіть хворих (он почитай про того Прома на фупі, історій маса), тому має бути мінімум - решта - на фронті. Конституція взагалі на паузі, не чули?В середньому по світу 165 поліцейських на душу населення (на 100 тис. чоловік), у нас вікіпедія пише, що 356, що немало, але ж ми чудово розуміємо, що, якщо порахувати реальну кількість людей (не враховувати території, які ми зараз не контролюємо, та людей, які виїхали закордон) або ще й додати усілякі міські варти, то вийде ще рази в півтора, а то й вдвічі більше. До того ж, у решті світу ще й немає війни, а у нас ці браві здорові хлопці мають бути на війні, а не кружляти по місту і не кришувати борделі. Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 03 тра, 2025 11:58, всього редагувалось 2 разів. hxbbgaf Повідомлень: 22519 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 11:37 Так що, з якого боку не поглянь, їх дуже багато. hxbbgaf Повідомлень: 22519 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 11:50 hxbbgaf написав: unicdima написав: hxbbgaf написав: І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули. І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули.

А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону? А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону?

Зараз реальна цифра, мабуть, приховується, але на вулицях їх дуже багато, зранку все чорне від них, і машини по дорозі їдуть через кожні декілька хвилин, а толку з них ніякого, я писав, як вкрали 100 баксів, навіть заяву не зареєстрували.

Цифри називаються кожен раз різні, тому, що говориться в останній час, коли на цю тему вже пішов резонанс, я взагалі не вірю. По радіо якось восени називалась цифра 160 тис. поліцейських і 60 тис. міської варти та муніципальної охорони (яка, взагалі, незрозуміло, навіщо зараз потрібна, жили раніше без неї), офіційно ось що приймали:

Кількість поліцейських в Україні становитиме 141 тисячу осіб. Відповідне рішення прийняв уряд

https://ua.korrespondent.net/ukraine/45 ... -v-ukraini

По якому ще закону? Зараз війна, і така, що хапають навіть хворих (он почитай про того Прома на фупі, історій маса), тому має бути мінімум - решта - на фронті. Конституція взагалі на паузі, не чули?

В середньому по світу 165 поліцейських на душу населення (на 100 тис. чоловік), у нас вікіпедія пише, що 356, що немало, але ж ми чудово розуміємо, що, якщо порахувати реальну кількість людей (не враховувати території, які ми зараз не контролюємо, та людей, які виїхали закордон) або ще й додати усілякі міські варти, то вийде ще рази в півтора, а то й вдвічі більше. До того ж, у решті світу ще й немає війни, а у нас ці браві здорові хлопці мають бути на війні, а не кружляти по місту і не кришувати борделі. Зараз реальна цифра, мабуть, приховується, але на вулицях їх дуже багато, зранку все чорне від них, і машини по дорозі їдуть через кожні декілька хвилин, а толку з них ніякого, я писав, як вкрали 100 баксів, навіть заяву не зареєстрували.Цифри називаються кожен раз різні, тому, що говориться в останній час, коли на цю тему вже пішов резонанс, я взагалі не вірю. По радіо якось восени називалась цифра 160 тис. поліцейських і 60 тис. міської варти та муніципальної охорони (яка, взагалі, незрозуміло, навіщо зараз потрібна, жили раніше без неї), офіційно ось що приймали:По якому ще закону? Зараз війна, і така, що хапають навіть хворих (он почитай про того Прома на фупі, історій маса), тому має бути мінімум - решта - на фронті. Конституція взагалі на паузі, не чули?В середньому по світу 165 поліцейських на душу населення (на 100 тис. чоловік), у нас вікіпедія пише, що 356, що немало, але ж ми чудово розуміємо, що, якщо порахувати реальну кількість людей (не враховувати території, які ми зараз не контролюємо, та людей, які виїхали закордон) або ще й додати усілякі міські варти, то вийде ще рази в півтора, а то й вдвічі більше. До того ж, у решті світу ще й немає війни, а у нас ці браві здорові хлопці мають бути на війні, а не кружляти по місту і не кришувати борделі.

Знову брешеш. Озвучували неодноразово загальну кількість, зараз це до 100тис чоловік, це разом з жінками яких 25тис, це 7 тис які воюють, це 30тис які в прифронтовій зоні виконують не тільки поліцейські функції, а тепер рахуй скільки залишається.

І середня кількість поліції по світу не 165 на душу, а більше 300.

Ти свідомо брешеш. Знову брешеш. Озвучували неодноразово загальну кількість, зараз це до 100тис чоловік, це разом з жінками яких 25тис, це 7 тис які воюють, це 30тис які в прифронтовій зоні виконують не тільки поліцейські функції, а тепер рахуй скільки залишається.І середня кількість поліції по світу не 165 на душу, а більше 300.Ти свідомо брешеш. unicdima

Повідомлень: 2876 З нами з: 10.06.19 Подякував: 107 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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