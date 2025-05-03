Додано: Суб 03 тра, 2025 11:25

unicdima написав: hxbbgaf написав: І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули. І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули.

А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону? А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону?

Кількість поліцейських в Україні становитиме 141 тисячу осіб. Відповідне рішення прийняв уряд

Зараз реальна цифра, мабуть, приховується (бо кожен раз чую різні цифри), але на вулицях їх дуже багато, зранку все чорне від них, і машини по дорозі їдуть через кожні декілька хвилин, а толку з них ніякого, я писав, як вкрали 100 баксів, навіть заяву не зареєстрували.Цифри називаються кожен раз різні, тому, що говориться в останній час, коли на цю тему вже пішов резонанс, я взагалі не вірю. По радіо якось восени називалась цифра 160 тис. поліцейських і 60 тис. міської варти та муніципальної охорони (яка, взагалі, незрозуміло, навіщо зараз потрібна, жили раніше без неї), офіційно ось що приймали:По якому ще закону? Зараз війна, і така, що хапають навіть хворих (он почитай про того Прома на фупі, історій маса), тому має бути мінімум - решта - на фронті. Конституція взагалі на паузі, не чули?В середньому по світу 165 поліцейських на душу населення (на 100 тис. чоловік), у нас вікіпедія пише, що 356, що немало, але ж ми чудово розуміємо, що, якщо порахувати реальну кількість людей (не враховувати території, які ми зараз не контролюємо, та людей, які виїхали закордон) або ще й додати усілякі міські варти, то вийде ще рази в півтора, а то й вдвічі більше. До того ж, у решті світу ще й немає війни, а у нас ці браві здорові хлопці мають бути на війні, а не кружляти по місту і не кришувати борделі.