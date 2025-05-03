hxbbgaf написав:І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули.
А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону?
Зараз реальна цифра, мабуть, приховується (бо кожен раз чую різні цифри), але на вулицях їх дуже багато, зранку все чорне від них, і машини по дорозі їдуть через кожні декілька хвилин, а толку з них ніякого, я писав, як вкрали 100 баксів, навіть заяву не зареєстрували. Цифри називаються кожен раз різні, тому, що говориться в останній час, коли на цю тему вже пішов резонанс, я взагалі не вірю. По радіо якось восени називалась цифра 160 тис. поліцейських і 60 тис. міської варти та муніципальної охорони (яка, взагалі, незрозуміло, навіщо зараз потрібна, жили раніше без неї), офіційно ось що приймали:
Кількість поліцейських в Україні становитиме 141 тисячу осіб. Відповідне рішення прийняв уряд
https://ua.korrespondent.net/ukraine/45 ... -v-ukraini По якому ще закону? Зараз війна, і така, що хапають навіть хворих (он почитай про того Прома на фупі, історій маса), тому має бути мінімум - решта - на фронті. Конституція взагалі на паузі, не чули? В середньому по світу 165 поліцейських на душу населення (на 100 тис. чоловік), у нас вікіпедія пише, що 356, що немало, але ж ми чудово розуміємо, що, якщо порахувати реальну кількість людей (не враховувати території, які ми зараз не контролюємо, та людей, які виїхали закордон) або ще й додати усілякі міські варти, то вийде ще рази в півтора, а то й вдвічі більше. До того ж, у решті світу ще й немає війни, а у нас ці браві здорові хлопці мають бути на війні, а не кружляти по місту і не кришувати борделі.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 03 тра, 2025 11:58, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:І взагалі, кількість поліції завищена в рази від того, скільки зараз потрібно. У нас зараз зовсім інша основна проблема, якщо ви забули.
А можеш фактами оперувати, скільки в нас поліції і скільки має бути по закону?
Зараз реальна цифра, мабуть, приховується, але на вулицях їх дуже багато, зранку все чорне від них, і машини по дорозі їдуть через кожні декілька хвилин, а толку з них ніякого, я писав, як вкрали 100 баксів, навіть заяву не зареєстрували. Цифри називаються кожен раз різні, тому, що говориться в останній час, коли на цю тему вже пішов резонанс, я взагалі не вірю. По радіо якось восени називалась цифра 160 тис. поліцейських і 60 тис. міської варти та муніципальної охорони (яка, взагалі, незрозуміло, навіщо зараз потрібна, жили раніше без неї), офіційно ось що приймали:
Кількість поліцейських в Україні становитиме 141 тисячу осіб. Відповідне рішення прийняв уряд
https://ua.korrespondent.net/ukraine/45 ... -v-ukraini По якому ще закону? Зараз війна, і така, що хапають навіть хворих (он почитай про того Прома на фупі, історій маса), тому має бути мінімум - решта - на фронті. Конституція взагалі на паузі, не чули? В середньому по світу 165 поліцейських на душу населення (на 100 тис. чоловік), у нас вікіпедія пише, що 356, що немало, але ж ми чудово розуміємо, що, якщо порахувати реальну кількість людей (не враховувати території, які ми зараз не контролюємо, та людей, які виїхали закордон) або ще й додати усілякі міські варти, то вийде ще рази в півтора, а то й вдвічі більше. До того ж, у решті світу ще й немає війни, а у нас ці браві здорові хлопці мають бути на війні, а не кружляти по місту і не кришувати борделі.
Знову брешеш. Озвучували неодноразово загальну кількість, зараз це до 100тис чоловік, це разом з жінками яких 25тис, це 7 тис які воюють, це 30тис які в прифронтовій зоні виконують не тільки поліцейські функції, а тепер рахуй скільки залишається. І середня кількість поліції по світу не 165 на душу, а більше 300. Ти свідомо брешеш.
unicdima написав:Знову брешеш. Озвучували неодноразово загальну кількість, зараз це до 100тис чоловік, це разом з жінками яких 25тис, це 7 тис які воюють, це 30тис які в прифронтовій зоні виконують не тільки поліцейські функції, а тепер рахуй скільки залишається. І середня кількість поліції по світу не 165 на душу, а більше 300. Ти свідомо брешеш.
Це ти брешеш. Я наводив посилання вище, також чув, що казав ведучий по суспільному радіо (не сам же він це вигадав). Які воюють, вони в ЗСУ. До того ж, ще 24 з чимось тис. цивільного персоналу, який обслуговує поліцію. І по світу 165, а не більше 300, ось вивчай: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%96%D0%B2
Там внизу Загалом: 12 435 974 — 165
До того ж, ось що ще знаходиться гуглом:
Министерство внутренних дел Украины Устройство Штаб-квартира Киев Число сотрудников 220 000 человек