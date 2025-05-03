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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Суб 03 тра, 2025 14:33
Faceless написав:
hxbbgaf написав:І я писав, що треба зробити, щоб поліцію можна було скоротити, взагалі, не задумуючись. Якщо декриміналізувати кришувальні статті як то проституція, наркоманія, порнографія, звідництво, які в цивілізованому світі давно декриміналізовані, то тільки це розвантажить поліцію майже вдвічі, а значить, її можна буде скоротити.
По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає?
Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 14:39
І мова не тільки про силовиків. От зараз щось розказував по радіо якийсь чолов'яга із центру дослідження соціальних перспектив Донбасу! Спеціально запам'ятав. І таких центрів-перецентрів і інститутів-переінститутів по вивченню стратегічних мегадосліджень майбутнього всесвіту, їх, напевно, сотні, кожен раз з'являється різний балакучий персонаж. І всі, напевно, заброньовані, деякі ще й знекровлюють бюджет воюючої країни..
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Суб 03 тра, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 14:39
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:І я писав, що треба зробити, щоб поліцію можна було скоротити, взагалі, не задумуючись. Якщо декриміналізувати кришувальні статті як то проституція, наркоманія, порнографія, звідництво, які в цивілізованому світі давно декриміналізовані, то тільки це розвантажить поліцію майже вдвічі, а значить, її можна буде скоротити.
По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає?
Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано.
Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 14:52
Faceless написав:
Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає.
Да ну. А стаття 309, там все без мети збуту, придбав чи маєш травичку, щоб прийти додому і вжити - все, це вже карна стаття. Нібито не знаєте. А борделі в центрі в кожному будинку, все це утримання місць розпусти, звідництво, проституція, там по деяким статтям термін як за вбивство, при цьому це все кришують менти, теж ніби не знаєте, коли в Європі це все відбувається цілком легально, ще й платяться мільярди податків! Як і з порнографії, за яку в нас теж садовлять до в'язниці, доходить до того, що загреміти можна навіть за те, що вишлеш комусь своє фото для знайомства! Це абсурд і всі це розуміють, просто вигідно і купа силовиків зайнята тим, що кришує порностудії, хто мало платить, роблять підставу, нещодавно тут обговорювали, як менти дійшли до того, що за бюджетний кошт півтора роки виманювали у дівчат фото, а потів приговорили тих дівчат до 4 років!
І це те, чим мають займатись підготовлені здорові хлопці під час війни? Це все має бути декриміналізовано, а силовики по-максимуму відправлені туди, де вони зараз найбільше потрібні!
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