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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 5678 Додано: Суб 03 тра, 2025 14:33 Faceless написав: hxbbgaf написав: І я писав, що треба зробити, щоб поліцію можна було скоротити, взагалі, не задумуючись. Якщо декриміналізувати кришувальні статті як то проституція, наркоманія, порнографія, звідництво, які в цивілізованому світі давно декриміналізовані, то тільки це розвантажить поліцію майже вдвічі, а значить, її можна буде скоротити. По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає? По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає?

Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано. Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано. hxbbgaf Повідомлень: 22526 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 14:39 І мова не тільки про силовиків. От зараз щось розказував по радіо якийсь чолов'яга із центру дослідження соціальних перспектив Донбасу! Спеціально запам'ятав. І таких центрів-перецентрів і інститутів-переінститутів по вивченню стратегічних мегадосліджень майбутнього всесвіту, їх, напевно, сотні, кожен раз з'являється різний балакучий персонаж. І всі, напевно, заброньовані, деякі ще й знекровлюють бюджет воюючої країни.. Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 03 тра, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз. hxbbgaf Повідомлень: 22526 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 14:39 Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати hxbbgaf написав: Faceless написав: hxbbgaf написав: І я писав, що треба зробити, щоб поліцію можна було скоротити, взагалі, не задумуючись. Якщо декриміналізувати кришувальні статті як то проституція, наркоманія, порнографія, звідництво, які в цивілізованому світі давно декриміналізовані, то тільки це розвантажить поліцію майже вдвічі, а значить, її можна буде скоротити. По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає? По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає?

Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано. Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано. Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає. Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає. Faceless

Модератор Повідомлень: 36041 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1484 раз. Подякували: 8188 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 14:52 Faceless написав: Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає. Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає.

Да ну. А стаття 309, там все без мети збуту, придбав чи маєш травичку, щоб прийти додому і вжити - все, це вже карна стаття. Нібито не знаєте. А борделі в центрі в кожному будинку, все це утримання місць розпусти, звідництво, проституція, там по деяким статтям термін як за вбивство, при цьому це все кришують менти, теж ніби не знаєте, коли в Європі це все відбувається цілком легально, ще й платяться мільярди податків! Як і з порнографії, за яку в нас теж садовлять до в'язниці, доходить до того, що загреміти можна навіть за те, що вишлеш комусь своє фото для знайомства! Це абсурд і всі це розуміють, просто вигідно і купа силовиків зайнята тим, що кришує порностудії, хто мало платить, роблять підставу, нещодавно тут обговорювали, як менти дійшли до того, що за бюджетний кошт півтора роки виманювали у дівчат фото, а потів приговорили тих дівчат до 4 років!

І це те, чим мають займатись підготовлені здорові хлопці під час війни? Це все має бути декриміналізовано, а силовики по-максимуму відправлені туди, де вони зараз найбільше потрібні! Да ну. А стаття 309, там все без мети збуту, придбав чи маєш травичку, щоб прийти додому і вжити - все, це вже карна стаття. Нібито не знаєте. А борделі в центрі в кожному будинку, все це утримання місць розпусти, звідництво, проституція, там по деяким статтям термін як за вбивство, при цьому це все кришують менти, теж ніби не знаєте, коли в Європі це все відбувається цілком легально, ще й платяться мільярди податків! Як і з порнографії, за яку в нас теж садовлять до в'язниці, доходить до того, що загреміти можна навіть за те, що вишлеш комусь своє фото для знайомства! Це абсурд і всі це розуміють, просто вигідно і купа силовиків зайнята тим, що кришує порностудії, хто мало платить, роблять підставу, нещодавно тут обговорювали, як менти дійшли до того, що за бюджетний кошт півтора роки виманювали у дівчат фото, а потів приговорили тих дівчат до 4 років!І це те, чим мають займатись підготовлені здорові хлопці під час війни? Це все має бути декриміналізовано, а силовики по-максимуму відправлені туди, де вони зараз найбільше потрібні! hxbbgaf Повідомлень: 22526 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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